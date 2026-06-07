Danski fudbaler Kristijan Eriksen ponovo kolabirao na terenu: 'Dobro je'

BBC News pre 18 minuta

Getty Images Kristijan Eriksen se srušio na teren tokom Evropskog prvenstva 2021, a potom mu je ugrađen uređaj za rad srca i vratio se fudbalu

Kristijan Eriksen se srušio tokom prijateljske utakmice Danske protiv Ukrajine, ali je sada svestan, saopštio je Danski fudbalski savez.

Utakmica u Odenzeu je prekinuta u 65. minutu kada se danski fudbaler srušio na terenu i nije nastavljena.

Eriksen, koji ima 34 godine, ustao je i hodao je do svlačionice.

Tokom utakmice na Evropskom prvenstvu protiv Finske 2021. godine, Eriksen je odjednom pao na travu, a potom je utvrđeno da je imao srčani zastoj.

U bolnici mu je ugrađen uređaj, jedna vrsta pejsmejkera, za rad srca i osam meseci kasnije vratio se fudbalu.

„Kristijan se dobro oseća i sam je napustio teren“, rekao je lekar danske reprezentacije Morten Besen.

„Pejsmejker je reagovao kako treba. Bio je nakratko bez svesti, ali se vrlo brzo povratio i mogli smo sa njim da komuniciramo.

„Sada će biti podvrgnut daljim pregledima u bolnici kako bi se utvrdilo šta je bio uzrok kolabiranja", rekao je Besen.

Nakon što mu je pre pet godina ugrašen uređaj za rad srca, Eriksenu nije bilo dozvoljeno da igra u Italiji, pa je otišao u Premijer ligu, noseći dres Mančester junajteda i Totenhema.

Prošlog leta, Eriksen je došao u nemački Volfsburg i odigrao je 34 utakmice za bundesligaša u sezoni 2025/26.

Ovo mu je bio 151. reprezentativni nastup za Dansku.

„U stalnom smo kontaktu sa njim i lekarima u bolnici“, dodao je Boesen.

„Ali Kristijan se dobro oseća i zamolio me je da pozdravim sve igrače i kažem im da je dobro.“

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS

„Bio je dosuđen aut i kad sam se okrenuo vidim Kristijana kako se tetura, znamo malo o tome kako reaguje, šta to znači.

„[Svi] su reagovali veoma brzo i sa velikim poštovanjem. Mogu samo da pohvalim koliko su hrabrosti imali oni koji su se brinuli o Kristijanu na terenu.

„Svi smo bili u šoku i najvažnije da je Kristijanu dobro“, rekao je kapiten reprezentacije Danske Pjer-Emil Hojbjerg, takođe bivši vezni igrač Totenhema, za dansku televiziju TV2.

Kada se Eriksen srušio na teren pre pet godina, igrači Danske i Finske su formirali krug oko njega.

Isto je bilo i 7. juna uveče - igrači Danske i Ukrajine su napravili zid oko Eriksena dok mu se ukazivala pomoć.

Na kraju je uspeo da ode do kola hitne pomoći.

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS

Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via REUTERS

Pošto je utakmica prekinuta, igrači i stručni štab oba tima stajali su zagrljeni u krugu dok im se obraćao selektor Danske Brajan Rimer.

„Najvažnije je da je Kristijanu dobro, i jeste“, rekao je kasnije Rimer.

„Sada je važno da se držimo zajedno, kao što ste mogli videti, to smo uradili na najdostojanstveniji način na terenu, i naravno da osiguramo da svi imaju rame na koje se mogu osloniti odavde.“

Ni Danska ni Ukrajina se nisu kvalifikovale za Svetsko prvenstvo koje počinje 11. juna u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

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(BBC News, 06.07.2026)