Parlamentarni izbori na Kosovu - treći put na glasanje za godinu i po dana

BBC News pre 39 minuta

REUTERS/Ognen Teofilovski Neki su baš poranili da glasaju

Umesto 'dobar dan' i pitanjem za zdravlje, stanovnici Kosova se poslednjih meseci na ulici pozdravljaju rečima: 'Ideš na glasanje?'.

Ni sami ne znaju koliko su puta u poslednjih godinu, dve izlazili na birališta, što na parlamentarnim, što na lokalnim izborima.

Glavna pitanja su da li će Kosovo posle skoro 600 dana izaći iz instituacionalne krize i hoće li Aljbin Kurti nastaviti nesmetano da vlada.

Na prethodnim izborima, pre oko sedam meseci, Kurti i njegova stranka Samoopredeljenje jesu osvojili većinu, Kurti jeste izabran za premijera (njegov treći uzastopni mandat), ali... tu nije bio kraj formiranju organa vlasti.

Zbog izbornog sistema, predsednik Kosova se ne bira direktno već u skupštini, u kojoj Kurtijevo Samoopredeljenje ima većinu, ali pokazalo se nedovoljnu za izbor šefa države koji nema prevelika ovlašćenja.

Zbog zastoja, odluka je bila - novi parlamentarni izbori.

Tako su 7. juna stanovnici Kosova sa pravom glasa ponovo na biralištima u nadi da neće morati još koji put narednih meseci.

Na Kosovu, koje je proglasilo nezavisnost 2008, što Srbija ne priznaje, ovo su četvrti izbori u poslednjih 16 meseci, računajući i dva kruga lokalnih izbora.

REUTERS/Valdrin Xhemaj

Kurti i Osmani: Od saveznika do rivala

Minulih godinu i po dana koje su 'pojeli skakavci', političke prilike na Kosovu obeležili su sukobom bivših saveznika, premijera Kurtija i dosadašnje predsednice Vjose Osmani, zastoj u razgovorima sa Srbijom, prepreke na putu ka Evropskoj uniji (EU) i odluka američke adrministracije da zamrzne strateški dijalog sa Prištinom.

Osmani je ranije imala podršku Kurtija kada je 2021. izabrana za predsednicu u kosovskom parlamentu.

Danas su politički suparnici.

Kada je mandat Vjose Osmani istekao početkom ove godine, Kurti je nije podržao za drugi mandat.

Kurti je predložio kandidate iz njegove stranke Vetëvendosje (Samoopredeljenje), ali opozicija nije dala podršku tim kandidatima.

Prevremeni parlamentarni izbori , treći u manje od 16 mjeseci, raspisani su pošto Skupština Kosova u aprilu drugi put nije uspela da izabere novog predsednika Kosova.

Osmani sada učestvuje na parlamentarnim izborima kao kandidatkinja njene bivše stranke - Demokratskog saveza Kosova (LDK).

Kurtijeva stranka pobedila je na nekoliko izbora od 2021, a na poslednjim, 28. decembra dobila je 51 odsto glasova, odnosno oko 30 procenata više od najbližeg suparnika, Demokratske stranke Kosova (PDK).

Izbori u brojkama

Pravo glasa ima 2.092.174 birača, što je 15.884 više nego na prevremenim izborima za skupštinu koji su održani 28. decembra 2025.

Broj ljudi sa pravom glasa na biračkim mestima na Kosovu je 1.959.962, dok je broj birača registrovanih za glasanje van Kosova 132.212

U inostranstvu se glasalo na ukupno 47 biračkih mesta - u 30 diplomatskih predstavništava, od čega 17 ambasada i 13 konzulata

Na izborima učestvuju 22 stranke i koalicije, odnosno liste, među kojima i predstavnici nacionalnih manjina

Među njima su i tri srpske: Srpska lista, partija Za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez

Stranke nacionalnih manjina imaju zagarantovanih 20 od ukupno 120 mesta u Skupštini Kosova. Od toga, srpska zajednica ima zagarantovanih 10 poslaničkih mesta

Glasa se od 7 ujutru do 19 sati

Osamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 121 zemlje, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

(BBC News, 06.07.2026)