Advokatska kancelarija: Nepoznate osobe provalile u kancelariju Zdenka Tomanovića

Beta pre 1 dan

Nepoznate osobe sa kapuljačama su u kasnim večernjim satima u subotu 6. juna provalila u kancelariju advokata Zdenka Tomanovića, saopštila je danas ta advokatska kancelarija.

U saopštenju piše da su zbog visokih mera zaštite prostorija kancelarije iz nje izleteli nakon desetak sekundi, a zatim su uz samopovređivanje napustili dvorište.

"Relevantne okolnosti ukazuju da je dirigovano provaljivanje bilo usmereno na računarsku opremu i uređaje za skladištenje podataka advokata ali je ova operacija bila neuspešna", dodaje se.

Ukazan je i da je "celokupna poslovna dokumentacija advokatske kancelarije  bezbedna, nepovređena, zaštićena na visokom nivou i ni jedan dokument niti podatak nije iznet".

U saopštenju piše i da je "policija brzo reagovala radi obezbeđenja objekta i da su nadležni na zakonit način izvršili uviđaj".

"Kancelarija je u potpunosti stavila na raspolaganje policiji opsežne dokaze koje je zabeležila njena bezbednosna infrastruktura, uključujući sveobuhvatne video snimke lica i događaja",  dodaje se.

Ukazano je da je "upad u advokatsku kancelariju poznata represivna matrica delovanja totalitarnog režima prema braniocima lica, pokreta i vrednosti koje režim vidi kao svoje političko ugrožavanje".

Navedeno je i da se to radi "sa jasnim obrascem - kampanja javnih uvreda i kleveta, diskriminacija i satanizacija, praćenje i prisluškivanje, a zatim ugrožavanje i upadanje u prostore advokata".

Ta advokatska kancelarija je pozvaka nadležne organe da se bave ovim pitanjem sa ozbiljnošću koja je nužna - ne samo da identifikuju izvršioce već i nalogodavce. 

"To što je pokušaj izgleda bio usmeren posebno na poverljivi materijal, pokreće pitanja koja se ne mogu ostaviti bez odgovora i moraju biti posmatrana u svetlu interesa onih kojima rad kancelarije smeta", piše u saopštenju.

Ukazano je da "nezavisnost pravne profesije nije samo privilegija advokata", te da je ona kamen temeljac prava koje pripada svakom građaninu".

I zato, kako su najavili iz advokastke kancelarije, "kao i proteklih više od 30 godina, u kojima smo se sudarali sa različitim stepenom i metodama napada i zastrašivanja, nastavićemo da postupamo na najvišem advokatskom nivou bez straha".

(Beta, 07.06.2026)

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