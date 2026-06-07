Dačić: Ko nije zadovoljan mojim radom, može da pokuša kandidaturu za mesto predsednika SPS

Beta pre 8 minuta

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da u toj stranci postoje različita mišljenja, ali da nijedan pojedinac nije iznad nje, već njeni organi donose odluke i poručio da svako ko nije zadovoljan njegovim radom može da pokuša da se kandiduje za predsednika socijalista kada bude partijski kongres.

"Mene fascinira toliko interesovanje za SPS. Ali, mi smo partija dugog trajanja", rekao je Dačić, na pitanje o odnosu sa funkcionerom socijalista Brankom Ružiće, za Radio televiziju Srbije (RTS), u novoj emisiji "Za stolom sa Apostolom".

Govoreći o kongresu nije precizirao kada će biti održan, ali je naglasio da socijalisti "moraju da budu jedinstveni, kao i da se utvrđena politika sprovodi".

Naveo je da napadima na njega pokušava da se uništi koaliciju socijalista sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i dodao: "Prevaranti pišu o navodnom sukobu u SPS i da treba da raskinemo koaliciju sa Vučićem".

Dačić je rekao da sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o izborima, ali da je poznat njegov stav da je uvek za redovne, navodeći da smatra kako Vučić vanredne izbore vidi kao najbolji način da se prevaziđu podele u društvu.

Takođe je istakao da je ta koalicije dala dobre rezultate i da postoji slaganje o nacionalnim i državnim pitanjima.

U emisiji Dačić je uglavnom govorio kao šef socijalista, a ne kao ministar unutrašnjih poslova. Upitan o slučaju "Senjak", rekao je samo da "policija mora da se očisti od onih koji imaju veze sa kriminalom".

(Beta, 07.06.2026)