Novi DSS: Umesto Novog Sada na vodi — Centralni gradski park i marina

Beta pre 31 minuta

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) upozorila je danas da je umesto Novog Sada na vodi potreban Centralni gradski park, marina i više stotina radnih mesta i da grad ne sme biti doveden pred svršen čin.

"Ovo nije borba protiv razvoja, već protiv toga da se razvoj svede na profit investitora, dok građani plaćaju cenu kroz gužve, izgubljen prostor i uništeno priobalje", saopštio je novosadski Odbor Novog DSS.

Zatražio je "povlačenje predloženog Plana generalne regulacije prostora uz Bulevar despota Stefana, jer on poslednji veliki priobalni prostor u širem centru grada podređuje izgradnji skupih kvadrata, to jest Novom Sadu na vodi, umesto javnom interesu".

"Prema dostupnoj planskoj dokumentaciji, na oko 21 hektar planiraju se objekti do P+14, skoro 3.000 stanova i više od 7.500 novih stanovnika. To nije uređenje priobalja, već formiranje nove stambene četvrti na jednom od najvrednijih prostora Novog Sada. Dobit od prodaje skupih stanova pripada investitorima, dok građanima ostaju gužve, problem parkiranja i trajno izgubljena obala", istakla je stranka.

Istaknuto je da Novi DSS nudi drugačiju viziju.

"Centralni gradski park od Mornarice do Šodroša, gradsku marinu i obalu koja ostaje javna. Mornarica treba da bude urbani deo parka i osnova buduće gradske marine, dok Šodroš treba sačuvati kao prirodni deo te celine. Gradska marina ne bi bila privatni klub, već javna rečna kapija Novog Sada — sa pristaništem, servisnim i remontnim sadržajima, turističkim brodovima, javnim kejom, ugostiteljstvom, kulturom, sportom i pratećim hotelskim sadržajima. To je model koji može doneti više stotina direktnih i indirektnih radnih mesta", navela je stranka.

Naglašeno je da "Centralni gradski park i gradska marina ostavljaju trajnu vrednost svim Novosađanima: javnu obalu, rečni turizam, zdravije okruženje, nova radna mesta i prostor koji pripada građanima".

DSS smatra da "novo plansko rešenje mora da počne od parka, marine, javne obale, buduću zaštitu Šodroša i razvoja rečnog turizma, a tek potom da razmatra prateće hotelske, ugostiteljske, kulturne i sportske sadržaje".

"Pored postojeće crkve Svetog Stefana Štiljanovića potrebno je planirati dostojan duhovno-kulturni prostor, a mogućnost izgradnje Sabornog hrama razmatrati samo u okviru koncepta koji ne narušava park, javnu obalu i pešačko-rekreativnu zonu. Кroz budući priobalni park treba rezervisati i koridor za ekološki javni i turistički prevoz, koji bi dugoročno povezao Begečku jamu, Liman, centar grada, Petrovaradin i Sremske Кarlovce", precizirao je Novi DSS.

(Beta, 07.06.2026)