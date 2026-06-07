Zelenski: Požar u nuklearnoj elektrani Černobilj, nakon ruskog bombardovanja

Beta pre 13 minuta

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas da je Rusija ponovo gađala nuklearnu elektranu Černobilj, pri čemu je u jednom njenom delu izbio požar.

Zelenski je na Iksu (X) objavio da je dron udario jednu od zgrada u Centralnom skladištu iskorišćenog goriva.

"Ekstremno kritična infrastruktura i ekstremno zao ruski napad", ocenio je on.

Nivo radijacije i dalje, kako tvrdi Zelenski, ne prelazi normalne granice.

Zelenski je dodao da su spasioci ugasili požar koji je u elektrani izbio nakon napada.

On je takođe prijavio ruske napade u 13 ukrajinskih regiona, od kojih su u nekima navodno ciljani i civilni objekti.

(Beta, 07.06.2026)