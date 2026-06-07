"Ako uzvrati, nastaviće se još 47 godina" Tramp se hitno oglasio nakon novog napada Irana na Izrael i besan je kao ris: "Ispalili ste svoje rakete, to je dovoljno"

Donald Tramp je pozvao Iran da se vrati pregovorima sa SAD umesto daljih sukoba Izrael je najavio odgovor na iranske napade, dok Iran preti još snažnijom reakcijom ukoliko bude ponovnih napada Nakon iranskih raketnih napada na sever Izraela, koji su usledili kao odgovor na izraelske napade IDF-a na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, došlo je do novog porasta tenzija na Bliskom istoku. Američki predsednik Donald Tramp pozvao je Teheran da se vrati za pregovarački sto i