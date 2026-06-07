Ekskluzivno Nobelovac Dan Šehtman za "Blic Biznis": Ove profesije će biti najtraženije u eri AI, a Srbija hitno mora da reši ovaj problem

Prirodni resursi nisu najveće bogatstvo države, već su to ljudi i znanje, ističe nobelovac Dan Šehtman Veštačka inteligencija neće zameniti kreativne pojedince, a mladima preporučuje studiranje kompleksnih oblasti poput biologije i medicine Prirodni resursi nisu najveće bogatstvo jedne države, već njeni ljudi i znanje, poručuje prof. dr Dan Šehtman, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju i jedan od najuticajnijih svetskih naučnika u oblasti materijala u intervjuu za