Ekskluzivno Nobelovac Dan Šehtman za "Blic Biznis": Ove profesije će biti najtraženije u eri AI, a Srbija hitno mora da reši ovaj problem

Blic pre 5 minuta
Ekskluzivno Nobelovac Dan Šehtman za "Blic Biznis": Ove profesije će biti najtraženije u eri AI, a Srbija hitno mora da reši…
Prirodni resursi nisu najveće bogatstvo države, već su to ljudi i znanje, ističe nobelovac Dan Šehtman Veštačka inteligencija neće zameniti kreativne pojedince, a mladima preporučuje studiranje kompleksnih oblasti poput biologije i medicine Prirodni resursi nisu najveće bogatstvo jedne države, već njeni ljudi i znanje, poručuje prof. dr Dan Šehtman, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju i jedan od najuticajnijih svetskih naučnika u oblasti materijala u intervjuu za
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Beograd domaćin Svetskog kongresa ekonomista IEA: U fokusu fiskalna i monetarna politika

Beograd domaćin Svetskog kongresa ekonomista IEA: U fokusu fiskalna i monetarna politika

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Beograd domaćin 21. Svetskog kongresa ekonomista

Beograd domaćin 21. Svetskog kongresa ekonomista

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Svetski kongres ekonomista od 22. do 26. juna u Beogradu

Svetski kongres ekonomista od 22. do 26. juna u Beogradu

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Predsednik: Pre Vidovdana gledaćemo da otvorimo auto-put do Kraljeva

Predsednik: Pre Vidovdana gledaćemo da otvorimo auto-put do Kraljeva

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Vučić: Pre Vidovdana gledaćemo da otvorimo auto-put do Kraljeva

Vučić: Pre Vidovdana gledaćemo da otvorimo auto-put do Kraljeva

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Književnost i veštačka inteligencija – pišu li mašine već sada bolje?

Književnost i veštačka inteligencija – pišu li mašine već sada bolje?

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Vitamin C i rak - da li je jedan nobelovac bio u pravu? Pola veka kasnije nauka otkriva da li je bio opravdan podsmeh njegovoj…

Vitamin C i rak - da li je jedan nobelovac bio u pravu? Pola veka kasnije nauka otkriva da li je bio opravdan podsmeh njegovoj smelosti

Blic pre 5 dana
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Ekskluzivno Nobelovac Dan Šehtman za "Blic Biznis": Ove profesije će biti najtraženije u eri AI, a Srbija hitno mora da reši…

Ekskluzivno Nobelovac Dan Šehtman za "Blic Biznis": Ove profesije će biti najtraženije u eri AI, a Srbija hitno mora da reši ovaj problem

Blic pre 5 minuta
Šta rade Bugari na Antarktiku?

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