Godinu dana ga nije kačila na mrežama Ovo je poslednja Jelisavetina objava sa Teodosićem pre razvoda: Tad joj je zbog prizora bilo puno srce (foto)

Blic pre 5 minuta
Godinu dana ga nije kačila na mrežama Ovo je poslednja Jelisavetina objava sa Teodosićem pre razvoda: Tad joj je zbog prizora…

Jelisaveta već duže vreme nije delila zajedničke momente sa Milošem na društvenim mrežama.

Venčali su se 2017. godine nakon veoma kratke veze i brzo su zasnovali porodicu sa dvoje dece, Petrom i Bogdanom. Glumica Jelisaveta Orašanin i bivši košarkaš Miloš Teodosić se razvode, o čemu se i te kako priča. Ona dugo nije delila momente sa mužem na društvenim mrežama, što su mnogi zapazili. Miloš Teodosić završio je profesionalnu košarkašku karijeru prošle godine u junu, a tada se oglasila i Jelisaveta, što je poslednja njena objava sa njim na Instagramu. Tada
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