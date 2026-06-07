Godinu dana ga nije kačila na mrežama Ovo je poslednja Jelisavetina objava sa Teodosićem pre razvoda: Tad joj je zbog prizora bilo puno srce (foto)

Jelisaveta već duže vreme nije delila zajedničke momente sa Milošem na društvenim mrežama.

Venčali su se 2017. godine nakon veoma kratke veze i brzo su zasnovali porodicu sa dvoje dece, Petrom i Bogdanom. Glumica Jelisaveta Orašanin i bivši košarkaš Miloš Teodosić se razvode, o čemu se i te kako priča. Ona dugo nije delila momente sa mužem na društvenim mrežama, što su mnogi zapazili. Miloš Teodosić završio je profesionalnu košarkašku karijeru prošle godine u junu, a tada se oglasila i Jelisaveta, što je poslednja njena objava sa njim na Instagramu. Tada