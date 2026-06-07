Hitno se oglasila IAEA nakon napada kod nuklearke u černobilju! Došlo do značajne štete: "Izuzetno zabrinjavajući incident"

Blic pre 1 sat
Hitno se oglasila IAEA nakon napada kod nuklearke u černobilju! Došlo do značajne štete: "Izuzetno zabrinjavajući incident"…
IAEA će nastaviti da istražuje incident Generalni direktor IAEA Rafael Grosi je rekao da je to bio izuzetno zabrinjavajući incident Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da je njen tim stručnjaka pregledao mesto jutrošnjeg napada dronom na centralno skladište istrošenog goriva u blizini lokacije ugašene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini, i da je utvrđeno da je napad uzrokovao značajnu štetu na delu zgrade za prijem goriva, ali da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lideri E3 podržali direktan razgovor Zelenskog i Putina; Energoatom: Napadnuto skladište nuklearnog otpada

Lideri E3 podržali direktan razgovor Zelenskog i Putina; Energoatom: Napadnuto skladište nuklearnog otpada

RTS pre 24 sata
IAEA: Napad blizu nuklearke u Černobilju izazvao štetu, nivo zračenja ostao normalan

IAEA: Napad blizu nuklearke u Černobilju izazvao štetu, nivo zračenja ostao normalan

Insajder pre 3 sata
Napad kod nuklearke u Černobilju izazvao štetu

Napad kod nuklearke u Černobilju izazvao štetu

Politika pre 3 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Napadnuto naftno skladište i terminal na Krimu; Peskov: Zelenski želi da ostavi utisak da je Rambo

UKRAJINSKA KRIZA: Napadnuto naftno skladište i terminal na Krimu; Peskov: Zelenski želi da ostavi utisak da je Rambo

RTV pre 4 sati
Zelenski sa evropskim liderima u Londonu – hitan sastanak posle Putinovog odbijanja pregovora

Zelenski sa evropskim liderima u Londonu – hitan sastanak posle Putinovog odbijanja pregovora

RTS pre 4 sati
Zelenski se u Velikoj Britaniji sastaje sa Starmerom, Makronom i Mercom

Zelenski se u Velikoj Britaniji sastaje sa Starmerom, Makronom i Mercom

Euronews pre 5 sati
Zelenski u Britaniji sa Starmerom, Makronom i Mercom

Zelenski u Britaniji sa Starmerom, Makronom i Mercom

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaČernobil

Svet, najnovije vesti »

Trgovanje sa Srpskom

Trgovanje sa Srpskom

Radar pre 30 minuta
Jak Zemljotres pogodio Rumuniju: Treslo se tlo jačinom 3,5 stepena po Rihteru

Jak Zemljotres pogodio Rumuniju: Treslo se tlo jačinom 3,5 stepena po Rihteru

Blic pre 10 minuta
Teheran optužuje: Izveštaj IAEA je politički pritisak, a ćutali su dok su nam bombardovali nuklearna postrojenja

Teheran optužuje: Izveštaj IAEA je politički pritisak, a ćutali su dok su nam bombardovali nuklearna postrojenja

Kurir pre 5 minuta
U DR Kongu potvrđeno 515 slučajeva ebole

U DR Kongu potvrđeno 515 slučajeva ebole

Politika pre 10 minuta
Netanjahu razgovarao sa Trampom, izraelska vojska čeka zeleno svetlo za odmazdu

Netanjahu razgovarao sa Trampom, izraelska vojska čeka zeleno svetlo za odmazdu

Politika pre 10 minuta