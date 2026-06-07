Hitno se oglasila IAEA nakon napada kod nuklearke u černobilju! Došlo do značajne štete: "Izuzetno zabrinjavajući incident"…

IAEA će nastaviti da istražuje incident Generalni direktor IAEA Rafael Grosi je rekao da je to bio izuzetno zabrinjavajući incident Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da je njen tim stručnjaka pregledao mesto jutrošnjeg napada dronom na centralno skladište istrošenog goriva u blizini lokacije ugašene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini, i da je utvrđeno da je napad uzrokovao značajnu štetu na delu zgrade za prijem goriva, ali da