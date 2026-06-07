Krah na kripto tržištu! Bitkoin pao na 59.000 dolara: Nedeljni minus čak 17 odsto

Iz američkih bitkoin ETF-ova povučeno je više od 4 milijarde dolara od maja Formiranje dvostrukog dna može ukazivati na mogući kraj pada vrednosti Kriptovalute su ponovo naglo pale poslednjih dana, predvođene bitkoinom, koji je skliznuo na 59.000 dolara.

Ovo je prvi takav pad od oktobra 2024. Nedeljni gubitak je 17 odsto, formirano je dvostruko dno (nakon što je bitkoin već bio ovako nizak pre nekoliko meseci, ali se potom oporavio na preko 80.000 dolara), što bi moglo da najavi kraj „krvarenja“. Od sredine maja došlo je do velikih odliva iz američkih bitkoin ETF-ova, ukupno više od 4 milijarde dolara. Pre nekoliko dana, čak je i Stratedži, poznat po svojoj strategiji jednostavnog neprodavanja bitkoina, prodao deo