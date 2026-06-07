Lepa Lukić završila u Urgentnom centru: Pevačica pala u prodavnici, Hitna pomoć odmah reagovala, evo detalja

Lekari su zaključili da povrede nisu ozbiljne i preporučili su joj strogo mirovanje i analgetsku terapiju.

Lepa Lukić nije davala izjave za medije, ali prema dostupnim informacijama, njeno stanje je stabilno. Kraljica narodne muzike Lepa Lukić doživela je nezgodu u subotu uveče kada je pala u jednoj prodavnici, nakon čega je morala da interveniše Hitna pomoć i preveze je u Urgentni centar.Nakon detaljnih medicinskih pregleda ustanovljeno je da povrede na sreću nisu ozbiljnije prirode, te je pevačica puštena na kućno lečenje. Nakon što je ekipa Hitne pomoći izašla na