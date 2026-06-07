Otkriveno stanje iranskog vođe: Posle napada i ubistva njegovog oca jedva izbegao amputaciju, sada se oglasili i Amerikanci

Postojala je mogućnost amputacije Hamneijeve noge, ali je izbegnuta i on je sada u dobrom stanju Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da veruje da je Hamnei živ i da pokazuje znakove angažovanja Iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei doživeo je tešku povredu noge u februarskom napadu američkih i izraelskih snaga na Iran, kada je ubijen njegov otac ajatolah Ali Hamnei, preneo je danas Iran internešenel. Navodno, jedan od članova iranske Skupštine