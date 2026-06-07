Putinov čovek doživeo debakl na izborima? Izašle prve ankete: Građanski ugovor osvojio 56,7 odsto (foto)

U Jermeniji je u 20.00 časova po lokalnom vremenu završeno glasanje na parlamentarnim izborima Zabeležena izlaznost od 58,97 odsto upisanih birača, Vladajuća jermenska stranka, Građanski ugovor premijera Nikole Pašinjana saopštila je danas da izlazna anketa koju je sprovela predviđa pobedu te stranke na parlamentarnim izborima sa 56,7 odsto osvojenih glasova, "Prema našim informacijama, izlazne ankete stranke Građanski ugovor pokazuju da je stranka dobila 56,7