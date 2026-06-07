"Uvek obe strane ispaštaju" Jelisaveta Orašanin nakon razvoda započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom, a ovako je govorila o braku sa Teodosićem

Blic pre 36 minuta
"Uvek obe strane ispaštaju" Jelisaveta Orašanin nakon razvoda započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom, a ovako je govorila o…

Jelisaveta je istakla da je teško balansirati između posla i privatnog života i da su kompromis i organizacija ključni.

Ona veruje da su ljubav, razumevanje i kompromis temelj svakog odnosa, ali i da kompromis znači da nijedna strana nije potpuno zadovoljna. Glumica Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda uplovila u vezu sa kolegom Pavlom Mensurom, a nedavno je govorila o braku sa Milošem Teodosićem. Jelisaveta Orašanin je živela u Americi i Italiji zbog karijere svog supruga, košarkaša Miloša Teodosića, ali su se pre nekoliko godina vratila u Srbiju. Ona je tada govorila o svojim
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