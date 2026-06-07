(Video) Pavle mensur krišom snimao jelisavetu: "Baraba" - nakon razvoda uplovila u vezu sa kolegom, evo kada je objavio prvi snimak sa njom

Blic pre 7 minuta
(Video) Pavle mensur krišom snimao jelisavetu: "Baraba" - nakon razvoda uplovila u vezu sa kolegom, evo kada je objavio prvi…

Njeno prijateljstvo sa mlađim kolegom, Pavlom Mensurom, preraslo je u emotivnu vezu.

Pavle je 1. aprila 2025. godine na Instagramu podelio snimak Jelisavete, što je tada protumačeno kao šala i druženje. Nakon vesti o krahu braka sa Milošem Teodosićem, ljubavni život Jelisavete Orašanin ponovo je u centru pažnje. Kako saznajemo, prijateljstvo i druženje sa 11 godina mlađim kolegom, glumcem Pavlom Mensurom, u međuvremenu je preraslo u emotivnu vezu. Kada se sada osvrnemo unazad, sve je počelo da privlači pažnju javnosti još 1. aprila 2025. godine,
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