(Video) Pavle mensur krišom snimao jelisavetu: "Baraba" - nakon razvoda uplovila u vezu sa kolegom, evo kada je objavio prvi snimak sa njom

Njeno prijateljstvo sa mlađim kolegom, Pavlom Mensurom, preraslo je u emotivnu vezu.

Pavle je 1. aprila 2025. godine na Instagramu podelio snimak Jelisavete, što je tada protumačeno kao šala i druženje. Nakon vesti o krahu braka sa Milošem Teodosićem, ljubavni život Jelisavete Orašanin ponovo je u centru pažnje. Kako saznajemo, prijateljstvo i druženje sa 11 godina mlađim kolegom, glumcem Pavlom Mensurom, u međuvremenu je preraslo u emotivnu vezu. Kada se sada osvrnemo unazad, sve je počelo da privlači pažnju javnosti još 1. aprila 2025. godine,