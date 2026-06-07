(Video) Pucnjava na čuvenom festivalu! U sekundi svi popadali na zemlju, ima teško ranjenih: Opsadno stanje u Americi, u toku potraga za napadačem

Blic pre 24 sata
(Video) Pucnjava na čuvenom festivalu! U sekundi svi popadali na zemlju, ima teško ranjenih: Opsadno stanje u Americi, u toku…

Očevici opisuju haos: „Svi su pali na pod“, ispričao je Kevin Beri, koji je video kako pištolj pada dok su hitne službe reagovale.

Na društvenim mrežama pojavio se video koji pokazuje ljude u panici i prisustvo hitnih službi na licu mesta. Najmanje 12 ljudi je upucano na festivalu u američkoj državi Ohajo. Policija i dalje traga za osumnjičenima, a navodi se da je dvoje ljudi u kritičnom stanju. Zamenik šefa gradske policije Džo Hefernan rekao je da su najmanje dve osobe bile umešane i da su "verovatno pucale jedna na drugu", kao i da je potraga za njima u toku. Video snimci na društvenim
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