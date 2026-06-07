Na KiM vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave

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Na KiM vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave

Na Kosovu i Metohiji (KiM) u nedelju su održani vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, a glasanje je završeno u 19 sati.

Predstavnicima Srba je u skupštini zagarantovano deset od 120 poslaničkih mesta. Centralna izborna komisija je saopštila da su na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji glasalo 715.632 glasača, odnosno 36.33 odsto od ukupnog broja upisanih birača. Predsednik CIK-a Krešnik Radonjići je izjavio da je izlaznost na ovim izborima dosta niža, za 7.65 odsto, jer je na izborima 28. decembra prošle godine glasalo 897.388 glasača. Dve osobe srpske
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