CLS: Ni ove godine ništa od završetka podvožnjaka na Novom Beogradu

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da ni ove godine neće biti završen podvožnjak, koji će spojiti Bulevar Crvene armije i Bulevar umetnosti, iako je poslednja najava gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića bila da će radovi biti okončani do proleća ove godine.

Kako se podseća, radovi na probijanju podvožnjaka ispod železničke pruge, kojima bi se bolje povezala savska i dunavska strana Novog Beograda i rasteretila ulica Omladinskih brigada, počeli su u maju 2024. godine, a prvobitni rok za završetak bio je novembar 2025. godine. „Stručni tim CLS-a izašao je juče na teren i konstatovao da su radovi ponovo usporeni i da posao neće biti završen u 2026. godini, što znači više od godinu dana kašnjenja u odnosu na ugovoreni