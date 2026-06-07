Đilas otkrio kako SSP izlazi na izbore

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas kazao je da će SSP izaći u koaliciji sa proevropskim strankama, rekavši da je već bilo razgovora, i da će se nastaviti.

Dodao je da u proevropske stranke ubraja SRCE, PSG, NPS, Ekološki ustanak. Kako je preneo N1, Đilas je istakao da u toj proevropskoj koaliciji vidi i pokrete, poput Solidarnosti Gorana Ješića, ali i pojedince koji se čitav život bore za to da Srbija bude uređena zemlja, „koji shvataju da promena vlasti u Srbiji nije samo zamena (Aleksandra) Vučića ljudima koji će slično ili isto da misle, a ne znam možda malo drugačije da rade, nego da su to ljudi koji zaista