Kako se pravilno kaže – Mondijal ili Mundijal? Ljubitelji fudbala dobili odgovor…

Danas pre 17 minuta  |  A. Pavlović
Kako se pravilno kaže – Mondijal ili Mundijal? Ljubitelji fudbala dobili odgovor…

Ljubitelji fudbala širom planete sa nestpljenjem čekaju Mundijal.

Ili Mondijal? Slobodno možemo da konstatujemo da su mnogi navijači zbunjeni i da se pitaju koji termin je ispravan. I dok jedni misle da je samo neki od ta dva izraza tačan i prezican, ima i onih koji koriste i oba. To je bilo naročito izraženo od Mundijala 1982. godine kada je baš tako glasio zvaničan naziv Svetskog prvenstva u fudbalu koje je održano u Španiji. U suštini obe reči znače isto. Zavisi samo koja zemlja vam je bliža Italija ili Španija, odnosno koji
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Kako se pravilno kaže – Mondijal ili Mundijal? Ljubitelji fudbala dobili odgovor…

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