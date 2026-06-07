Kako se pravilno kaže – Mondijal ili Mundijal? Ljubitelji fudbala dobili odgovor…

Ljubitelji fudbala širom planete sa nestpljenjem čekaju Mundijal.

Ili Mondijal? Slobodno možemo da konstatujemo da su mnogi navijači zbunjeni i da se pitaju koji termin je ispravan. I dok jedni misle da je samo neki od ta dva izraza tačan i prezican, ima i onih koji koriste i oba. To je bilo naročito izraženo od Mundijala 1982. godine kada je baš tako glasio zvaničan naziv Svetskog prvenstva u fudbalu koje je održano u Španiji. U suštini obe reči znače isto. Zavisi samo koja zemlja vam je bliža Italija ili Španija, odnosno koji