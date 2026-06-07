Papa, pred više od milion ljudi na misi u Madridu, pozvao mlade da pronađu veru

Više od milion ljudi okupilo se danas na glavnom trgu u Madridu kako bi prisustvovalo misi koju je služio poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV.

Građani su pozdravljali papu dok je stizao na trg praćen povorkom sa cvetnim tepihom. Današnja misa je pala na katolički praznik Korpus domini, u kojem kroz gradove i mesta prolaze povorke građana, predvođene sveštenikom koji nosi evharistiju. Papa je u Španiju došao juče, u poseti će biti nedelju dana s namerom da istakne tradiciju katoličke pobožnosti i ohrabri mlade da pronađu veru. Papinoj sinoćnoj molitvi prisustvovalo je oko 600.000 mladih Španaca, a Lav XIV