Poznato kada se Aleksandra Krunić bori za titulu na Rolan Garosu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u svoje treće finale na grend slem turnirima u dubl konkurenciji.

Ona je u paru sa Anom Danilinom iz Kazahstana prošle godine izgubila u finalu Rolan Garosa od Sare Erani i Džasmin Paolini iz Italije, dok su ove godine u finalu Australijan opena bolje od srpsko-kazahstanske kombinacije bile Eliz Mertens i Šuai Dženg. Priliku da na Rolan Garosu dođu do prvog trofeja na grend slemovima će imatu u duelu potiv prvih nositeljki Katerine Sinjakove (Češka) i Tejlor Taunsend (SAD). Taj meč se igra na centralnom stadionu „Filip Šatrije“ u