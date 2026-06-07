Srpska lista na sutrašnjim izborima na Kosovu očekuje svih 10 mandata

Danas pre 11 sati  |  Beta
Srpska lista na sutrašnjim izborima na Kosovu očekuje svih 10 mandata

Predstavnici Srpske liste poručili su na završnoj konvenciji u Gračanici da su sutrašnji parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji „dan odluke“, na kojem se brane opstanak i ostanak Srba, kao i pripadnost državi Srbiji i izrazili očekivanje da osvoje svih 10 mandata u kosovskoj Skupštini.

Kandidat za poslanika Srđan Popović, kako je prenela Radio-televizija Srbije, naveo je da su u prošlom sazivu Skupštine videli koliko znači jedno poslaničko mesto, od 10 koliko pripada Srbima. „Svi ste videli koliko je važno da se jedno mesto vrati tamo gde pripada – našem narodu i interesima. Moramo da pobedimo 7. juna. Moramo da osvojimo svih 10 mandata, jer samo tako možemo da odbranimo naše nacionalne interese, pravdu i istinu, kao i da opstanemo i ostanemo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vanredni izbori na KiM, Srpska lista pozvala na jedinstvo srpskog naroda

Vanredni izbori na KiM, Srpska lista pozvala na jedinstvo srpskog naroda

RTS pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Vanredni izbori na KiM, Srpska lista pozvala na jedinstvo srpskog naroda

Vanredni izbori na KiM, Srpska lista pozvala na jedinstvo srpskog naroda

RTS pre 15 minuta
Na Kosovu i Metohiji izbori za skupštinu privremenih institucija

Na Kosovu i Metohiji izbori za skupštinu privremenih institucija

RTV pre 3 sata
Mračna senka Tjenanmena nad Srbijom

Mračna senka Tjenanmena nad Srbijom

Radar pre 6 sati
Simić (PSG): Beograđani zaslužuju evropski kvalitet života, grad ostao simbol propuštenih prilika

Simić (PSG): Beograđani zaslužuju evropski kvalitet života, grad ostao simbol propuštenih prilika

Danas pre 7 sati
Ponoš: Ne možemo imati i Srbiju u EU i SNS na vlasti, SRCE će na izborima biti u proevropskoj koloni

Ponoš: Ne možemo imati i Srbiju u EU i SNS na vlasti, SRCE će na izborima biti u proevropskoj koloni

Danas pre 7 sati