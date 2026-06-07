Uskoro počinje berba malina: Pojedini proizvođači izašli sa početnom cenom od 550 dinara

Danas pre 1 sat  |  RTS
Uskoro počinje berba malina: Pojedini proizvođači izašli sa početnom cenom od 550 dinara

Za nešto više od nedelju dana počinje berba maline.

Stručnjaci očekuju plodove visokog kvaliteta, a ukupan rod procenjuju na oko 23.000 tona. To je za trećinu više nego lane, ali i dalje daleko ispod potencijala srpskih malinjaka. Kao i uvek u ovo doba godine, pojedini proizvođači izašli su sa početnom cenom koja iznosi 550 dinara za kilogram srpskog crvenog zlata, piše RTS. Spekulacije sa otkupnom cenom, nedostatak sertifikovanog sadnog materijala i radne snage – malinari koji godinama odolevaju ovim izazovima, ove
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