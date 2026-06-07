Devojke nisu imale hrabrosti, primači nam se uplašili, Terzić analizirao još jedan poraz u taj-brejku

Dnevnik pre 3 sata
Devojke nisu imale hrabrosti, primači nam se uplašili, Terzić analizirao još jedan poraz u taj-brejku

Odbojkašice Srbije su porazom u pet setova od Belgije završile prvi turnir Lige nacija u Kini.

Srpkinje su nadoknadile minus od dva seta, ali su lošije odigrale u odlučujućem taj-brejku. – Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne. Vidljivo je bilo od početka petog seta da ne možemo niti da dodamo prijem, niti da napadamo, blokiramo. Bilo šta da uradimo, kao što smo radili u prethodna dva seta. To je nešto što nam se ponavlja već duže vreme. Nešto malo pre mog dolaska, pre skoro tri godine je počelo... Traje već 11 utakmica u nizu - da smo izgubili 3:2.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Terzić surovo realan: Porazi u taj-brejku postaju ozbiljan alarm – “nedostatak hrabrosti” glavna tema!

Terzić surovo realan: Porazi u taj-brejku postaju ozbiljan alarm – “nedostatak hrabrosti” glavna tema!

Hot sport pre 3 sata
Terzić: Primači su nam se uplašili, trebaće puno vremena

Terzić: Primači su nam se uplašili, trebaće puno vremena

Sport klub pre 3 sata
Drama bez srećnog kraja: Hena Kurtagić iskreno nakon poraza od Belgije!

Drama bez srećnog kraja: Hena Kurtagić iskreno nakon poraza od Belgije!

Hot sport pre 4 sati
Terzić posle poraza odbojkašica od Belgije: Imale su snage, ali ne i hrabrosti

Terzić posle poraza odbojkašica od Belgije: Imale su snage, ali ne i hrabrosti

RTS pre 3 sata
Terzić posle novog poraza: Imale su snage – ne i hrabrosti

Terzić posle novog poraza: Imale su snage – ne i hrabrosti

Sputnik pre 3 sata
Terzić posle poraza odbojkašica: Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne!

Terzić posle poraza odbojkašica: Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne!

Večernje novosti pre 3 sata
Terzić posle poraza odbojkašica od Belgije: Imale su snage, ali ne i hrabrosti

Terzić posle poraza odbojkašica od Belgije: Imale su snage, ali ne i hrabrosti

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaKinaBelgijaLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Prekinut trogodišnji niz: Duplantis bez pobede pred domaćim navijačima

Prekinut trogodišnji niz: Duplantis bez pobede pred domaćim navijačima

Danas pre 16 minuta
Bronzana medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Bronzana medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Danas pre 56 minuta
SDS na sledećim izborima nastupa samostalno, odbijen predlog o spajanju s Pokretom „Sigurna Srpska“

SDS na sledećim izborima nastupa samostalno, odbijen predlog o spajanju s Pokretom „Sigurna Srpska“

Danas pre 51 minuta
Fudbaleri Irana stigli u Meksiko, deo delegacije i dalje bez viza

Fudbaleri Irana stigli u Meksiko, deo delegacije i dalje bez viza

Danas pre 2 sata
Drama nije izostala: Aleksander Zverev je grend slem šampion

Drama nije izostala: Aleksander Zverev je grend slem šampion

Danas pre 1 sat