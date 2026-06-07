Devojke nisu imale hrabrosti, primači nam se uplašili, Terzić analizirao još jedan poraz u taj-brejku

Odbojkašice Srbije su porazom u pet setova od Belgije završile prvi turnir Lige nacija u Kini.

Srpkinje su nadoknadile minus od dva seta, ali su lošije odigrale u odlučujućem taj-brejku. – Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne. Vidljivo je bilo od početka petog seta da ne možemo niti da dodamo prijem, niti da napadamo, blokiramo. Bilo šta da uradimo, kao što smo radili u prethodna dva seta. To je nešto što nam se ponavlja već duže vreme. Nešto malo pre mog dolaska, pre skoro tri godine je počelo... Traje već 11 utakmica u nizu - da smo izgubili 3:2.