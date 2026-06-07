Srbija nadoknadila 0:2, pa sve prosula u taj-brejku: Prvi poraz od Belgije posle pet godina za kraj turnira Lige nacija u Kini

Još jednom su odbojkašice Srbije bile nadomak pobede u pet setova, ali su ponovo u završnici taj-brejka popustile i propustile šansu da slave u prvoj sedmici Lige nacija u Kini.

Protiv Belgije je naša selekcija bila u zaostatku dva seta, ali je na vreme podigla nivo igre i uspela da izbori peti, odlučujući. Međutim, u neizvesnoj borbi Belgijanke su bile bolje i slavile su nad Srbijom prvi put posle pet godina. Ekipa Zorana Terzića je posle prvog turnira na skoru od jednog trijumfa i tri poraza. Srbija je loše odigrala prva dva seta, pravila je mnogo grešaka i tako poklanjala poene rivalkama, koje su već dovoljno bile motivisane i daleko