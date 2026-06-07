Talas lepog vremena u Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura i do 31 stepen. Evo ko i gde može da strepi od kiše…

U Srbiji će u ponedeljak, 8. juna, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Duvaće slab i promenljiv vetar. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu 8. juna iznosiće od 16 do 18, a najviša oko 31 stepen. Prema izgledima vremena za