Vučić i Dačić čestitali basketašima: Srbija je ponosna na vas, pokazali ste da je naš basket u svetskom vrhu

Dnevnik pre 23 minuta
Vučić i Dačić čestitali basketašima: Srbija je ponosna na vas, pokazali ste da je naš basket u svetskom vrhu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskim basketašima osvajanje bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi.

– Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju Srbiji i pokazali da je naš basket 3x3 u samom svetskom vrhu. Hvala vam što ste dostojno predstavljali svoju zemlju. Srbija je ponosna na vas! Bravo, momci! – navodi se u čestitki predsednika Srbije objavljenoj na njegovom nalogu na platformi Iks. Basket 3x3 reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto je u meču za treće mesto savladala Francusku
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Svetska bronza za Srbiju

Svetska bronza za Srbiju

RTK pre 3 minuta
Srbija osvojila bronzu posle drame

Srbija osvojila bronzu posle drame

Sport klub pre 1 sat
Basketaši Srbije pobedili Francusku i osvojili bronzanu medalju na SP u Varšavi

Basketaši Srbije pobedili Francusku i osvojili bronzanu medalju na SP u Varšavi

Euronews pre 28 minuta
Srbija osvojila bronzu, a Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi

Srbija osvojila bronzu, a Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi

Mondo pre 8 minuta
Letonija šampion sveta u basketu 3x3

Letonija šampion sveta u basketu 3x3

B92 pre 1 sat
Planeta ima novog vladara! DŽelat Srbije osvojio zlatno na Svetskom prvenstvu!

Planeta ima novog vladara! DŽelat Srbije osvojio zlatno na Svetskom prvenstvu!

Večernje novosti pre 18 minuta
Dačić čestitao osvajanje bronze na SP u 3x3: Srbija je još jednom pokazala gde se igra vrhunski basket

Dačić čestitao osvajanje bronze na SP u 3x3: Srbija je još jednom pokazala gde se igra vrhunski basket

Euronews pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSvetsko prvenstvoPredsednik SrbijeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Vasilije Micić blistao na parketu, ali je duel prekinut zbog bezbednosne situacije (VIDEO)

Vasilije Micić blistao na parketu, ali je duel prekinut zbog bezbednosne situacije (VIDEO)

Danas pre 3 minuta
Brazil pronašao zamenu: Vesli propušta Mundijal

Brazil pronašao zamenu: Vesli propušta Mundijal

Danas pre 33 minuta
(VIDEO) Eriksen ponovo kolabirao tokom meča, potom obelodanjeno da je u stabilnom stanju

(VIDEO) Eriksen ponovo kolabirao tokom meča, potom obelodanjeno da je u stabilnom stanju

Danas pre 1 sat
Prekinut trogodišnji niz: Duplantis bez pobede pred domaćim navijačima

Prekinut trogodišnji niz: Duplantis bez pobede pred domaćim navijačima

Danas pre 1 sat
Bronzana medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Bronzana medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata