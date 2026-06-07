Vučić i Dačić čestitali basketašima: Srbija je ponosna na vas, pokazali ste da je naš basket u svetskom vrhu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskim basketašima osvajanje bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi.

– Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju Srbiji i pokazali da je naš basket 3x3 u samom svetskom vrhu. Hvala vam što ste dostojno predstavljali svoju zemlju. Srbija je ponosna na vas! Bravo, momci! – navodi se u čestitki predsednika Srbije objavljenoj na njegovom nalogu na platformi Iks. Basket 3x3 reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto je u meču za treće mesto savladala Francusku