Đurić osudio teroristički napad u Izraelu: Srbija solidarna sa žrtvama

Srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je "duboko ožalošćen terorističkim napadom" koji je izvršen u izraelskom regionu Šaron. "Moje misli su sa porodicama onih koji su izgubili živote, povređenima i svim narodom Izraela koji je pogođen ovim besmislenim činom nasilja.

Srbija nedvosmisleno osuđuje terorizam u svim njegovim oblicima i solidarna je sa žrtvama. Oni kojima su mete nevini civili nikada ne mogu postići nijedan cilj, koji tvrde da predstavljaju", rekao je Đurić u izjavi saučešća Izraelu na platformi X. Jedna osoba je poginula, a najmanje pet je povređeno u napadu vatrenim oružjem koji se dogodio jutros u izraelskom regionu Šaron u oblasti Kohav Jair, blizu Kalkilje, a potom se proširio na područja Cur Jicak, Cur Natan i