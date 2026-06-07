Đurić osudio teroristički napad u Izraelu: Srbija solidarna sa žrtvama

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Đurić osudio teroristički napad u Izraelu: Srbija solidarna sa žrtvama

Srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je "duboko ožalošćen terorističkim napadom" koji je izvršen u izraelskom regionu Šaron. "Moje misli su sa porodicama onih koji su izgubili živote, povređenima i svim narodom Izraela koji je pogođen ovim besmislenim činom nasilja.

Srbija nedvosmisleno osuđuje terorizam u svim njegovim oblicima i solidarna je sa žrtvama. Oni kojima su mete nevini civili nikada ne mogu postići nijedan cilj, koji tvrde da predstavljaju", rekao je Đurić u izjavi saučešća Izraelu na platformi X. Jedna osoba je poginula, a najmanje pet je povređeno u napadu vatrenim oružjem koji se dogodio jutros u izraelskom regionu Šaron u oblasti Kohav Jair, blizu Kalkilje, a potom se proširio na područja Cur Jicak, Cur Natan i
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