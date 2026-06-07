Država ulaže u Oplenac: Za obnovu Crkve Svetog Đorđa izdvojeno 10 miliona dinara

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Država ulaže u Oplenac: Za obnovu Crkve Svetog Đorđa izdvojeno 10 miliona dinara
Ministarstvo kulture opredelilo je 10 miliona dinara za sufinansiranje radova na Crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, a ugovor su danas potpisali ministar kulture Nikola Selaković i upravnik Zadužbine kralja Petra I Karađorđevića Dragan Reljić. "Ministarstvo kulture obezbedilo je 10 miliona dinara za projekat sufinansiranja ispitivačkih sa konzervatorskim radovima na fasadi crkve Svetog Đorđa. Ovo su prethodni radovi koji treba da obezbede najbolja saznanja i smernice za
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