Još nekoliko dana za dogovor o NIS-u: Hoće li ga biti ili će se pregovori izjaloviti

Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

Umesto zatraženih 30 dana, mađarski MOL će imati svega nekoliko dana za dogovor o preuzimanju vlasništva u NIS-u. Postavlja se pitanje šta će se dalje dešavati u razgovorima oko preuzimanja vlasništva nad NIS-om i preti li rizik da se pregovori sa mađarskim MOL-om izjalove. Sagovornici Euronews Srbija kažu da to što je svega nekoliko dana produžen rok za dogovor dodatni pritisak da se on postigne što pre, ali i navode da ceo taj proces oko prodaje može da se vrati