Promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 30 stepeni, moguća kratkotrajna kiša

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu zemlje ujutro i pre podne ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajevima tokom dana tokom dana nestabilno vreme, a mestimično se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnja temperatura kretati od 14 do 18 stepeni. U Beogradu će ujutro i prepodne biti promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, a posle podne pretežno sunčano.