Uživo Vanredni izbori na Kosovu i Metohiji: CIK objavio podatke o izlaznosti do 11 sati

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) u 7.00 časova počeli su vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave.

Biračka mesta na izborima koji se održavaju nakon što parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila, biće otvorena do 19 časova. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista (SL) na glasačkom listiću je pod brojem 119. Ključni događaji CIK u Prištini: Do 9h izlaznost 2,99 odsto, najveća u