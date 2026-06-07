Vučić čestitao basketašima bronzu na Svetskom prvenstvu u Varšavi: Srbija je ponosna na vas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras srpskim basketašima osvajanje bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi. ''Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju Srbiji i pokazali da je naš basket 3x3 u samom svetskom vrhu.

Hvala vam što ste dostojno predstavljali svoju zemlju. Srbija je ponosna na vas! Bravo, momci!'', navodi se u čestitki predsednika Srbije objavljenoj na njegovom nalogu na platformi X. Basket 3x3 reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Varšavi, pošto je večeras u meču za treće mesto savladala Francusku rezultatom 20:19. Za selekciju Srbije igrali su Nemanja Barać, Andreja Milutinović, Nenad Nerandžić i Strahinja Stojačić. Srbija