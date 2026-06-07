Zelenski se u Velikoj Britaniji sastaje sa Starmerom, Makronom i Mercom

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Zelenski se u Velikoj Britaniji sastaje sa Starmerom, Makronom i Mercom
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je stigao u zvaničnu posetu Velikoj Britaniji, gde će sa zvaničnicima te zemlje, kao i Francuske i Nemačke imati bilateralne razgovore na kojima će glavna tema biti saradnja u oblasti bezbednosti. "Imaćemo bilateralne razgovore i sastanak u formatu E3 plus Ukrajina - predsednik Francuske Emanuel Makron, kancelar Nemačke Fridrih Merc i premijer Ujedinjenog Kraljevstva Kir Starmer. Naši timovi su već
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