Zelenski se u Velikoj Britaniji sastaje sa Starmerom, Makronom i Mercom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je stigao u zvaničnu posetu Velikoj Britaniji, gde će sa zvaničnicima te zemlje, kao i Francuske i Nemačke imati bilateralne razgovore na kojima će glavna tema biti saradnja u oblasti bezbednosti. "Imaćemo bilateralne razgovore i sastanak u formatu E3 plus Ukrajina - predsednik Francuske Emanuel Makron, kancelar Nemačke Fridrih Merc i premijer Ujedinjenog Kraljevstva Kir Starmer. Naši timovi su već