Za Dom kulture u Topoli 10 miliona dinara od Ministarstva

Za finansiranje sanaciju krova i rekonstrukciju Centra za kulturu, odnosno Doma kulture Opštini Topole, Ministarstvo kulture namenilo 10 miliona dinara, saopšteno je danas.

Uz 10 miliona dinara od Ministarstva, Opština Topola je od drugih ministarstava i iz sopstvenog budžeta obezbedila neophodnih blizu 44 miliona za rekonstrukciju Ministar kulture Nikola Selaković je istakao da će tim projektom koji je u okviru konkursa „Gradovi u fokusu 2026“. nastati „jedan od najlepših domova kulture u Šumadiji“. Dodao da će se datim novcem završiti prva faza rekosntrukcije i da je sa opštinskim rukovodstvom dogovoreno da uđe u projektovanje