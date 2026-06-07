Terzić surovo realan: Porazi u taj-brejku postaju ozbiljan alarm – “nedostatak hrabrosti” glavna tema!

Hot sport pre 22 minuta
Terzić surovo realan: Porazi u taj-brejku postaju ozbiljan alarm – “nedostatak hrabrosti” glavna tema!

Istakao je šta je glavni problem! Na meču protiv Belgije u okviru Lige nacija, Srbija je ponovo ostala bez pobede nakon pet setova, a upravo takve završnice već duže vreme predstavljaju najveći problem za nacionalni tim.

Selektor Zoran Terzić je posle meča bio veoma direktan u analizi situacije i nedostatka mentalne čvrstine u odlučujućim momentima: Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne. Vidljivo je bilo od početka petog seta da ne možemo niti da dodamo prijem, niti da napadamo, blokiramo… Bilo šta da uradimo, kao što smo radili u prethodna dva seta. To je nešto što nam se ponavlja već duže vreme. Nešto malo pre mog dolaska, pre skoro tri godine je počelo… Traje valja već 11
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Devojke nisu imale hrabrosti, primači nam se uplašili, Terzić analizirao još jedan poraz u taj-brejku

Devojke nisu imale hrabrosti, primači nam se uplašili, Terzić analizirao još jedan poraz u taj-brejku

Dnevnik pre 22 minuta
Terzić: Primači su nam se uplašili, trebaće puno vremena

Terzić: Primači su nam se uplašili, trebaće puno vremena

Sport klub pre 2 minuta
Drama bez srećnog kraja: Hena Kurtagić iskreno nakon poraza od Belgije!

Drama bez srećnog kraja: Hena Kurtagić iskreno nakon poraza od Belgije!

Hot sport pre 1 sat
Terzić posle poraza odbojkašica od Belgije: Imale su snage, ali ne i hrabrosti

Terzić posle poraza odbojkašica od Belgije: Imale su snage, ali ne i hrabrosti

RTS pre 42 minuta
Terzić posle novog poraza: Imale su snage – ne i hrabrosti

Terzić posle novog poraza: Imale su snage – ne i hrabrosti

Sputnik pre 47 minuta
Terzić posle poraza odbojkašica: Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne!

Terzić posle poraza odbojkašica: Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne!

Večernje novosti pre 37 minuta
Terzić posle poraza odbojkašica od Belgije: Imale su snage, ali ne i hrabrosti

Terzić posle poraza odbojkašica od Belgije: Imale su snage, ali ne i hrabrosti

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BelgijaLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Rat SAD i Irana i oko fudbala: Šta (ni)je dozvoljeno iranskim fudbalerima

Rat SAD i Irana i oko fudbala: Šta (ni)je dozvoljeno iranskim fudbalerima

BBC News pre 2 minuta
Finale Rolan Garosa – Koboli odmah zapretio u četvrtom setu, Zverev izgubio servis gem

Finale Rolan Garosa – Koboli odmah zapretio u četvrtom setu, Zverev izgubio servis gem

RTS pre 27 minuta
Navijači najveći problem Partizan AdmiralBeta za Ligu šampiona - EHF ne toleriše huliganske ispade

Navijači najveći problem Partizan AdmiralBeta za Ligu šampiona - EHF ne toleriše huliganske ispade

Sportske.net pre 7 minuta
Ne mogu mu ništa ni drama i haos - Antonelijeva peta zaredom u Monaku

Ne mogu mu ništa ni drama i haos - Antonelijeva peta zaredom u Monaku

Sportske.net pre 22 minuta
Uživo: Basketaši igraju za finale

Uživo: Basketaši igraju za finale

Sputnik pre 17 minuta