Terzić surovo realan: Porazi u taj-brejku postaju ozbiljan alarm – “nedostatak hrabrosti” glavna tema!

Istakao je šta je glavni problem! Na meču protiv Belgije u okviru Lige nacija, Srbija je ponovo ostala bez pobede nakon pet setova, a upravo takve završnice već duže vreme predstavljaju najveći problem za nacionalni tim.

Selektor Zoran Terzić je posle meča bio veoma direktan u analizi situacije i nedostatka mentalne čvrstine u odlučujućim momentima: Imale su snage, ali hrabrosti definitivno ne. Vidljivo je bilo od početka petog seta da ne možemo niti da dodamo prijem, niti da napadamo, blokiramo… Bilo šta da uradimo, kao što smo radili u prethodna dva seta. To je nešto što nam se ponavlja već duže vreme. Nešto malo pre mog dolaska, pre skoro tri godine je počelo… Traje valja već 11