IAEA: Napad blizu nuklearke u Černobilju izazvao štetu, nivo zračenja ostao normalan

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
IAEA: Napad blizu nuklearke u Černobilju izazvao štetu, nivo zračenja ostao normalan

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da je njen tim stručnjaka pregledao mesto jutrošnjeg napada dronom na centralno skladište istrošenog goriva u blizini lokacije ugašene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini i da je utvrđeno da je napad uzrokovao značajnu štetu na delu zgrade za prijem goriva, ali da nije zabeleženo povišeno zračenje.

Foto: Ukrainian Emergency Service via AP U saopštenju, koje je objavljeno na platformi X, IAEA navodi da je "tim stručnjaka uočio oštećenja na fasadi, zidovima i stepeništu zgrade, sa komadićima razbijenog stakla, polomljenim ciglama i drugim ostacima razbacanim po zemlji", ali da je "nivo zračenja u objektu ostao normalan, što ukazuje da incident nije izazvao nikakvu radioaktivnu kontaminaciju". "Takođe su obavešteni da je istrošeno gorivo bilo skladišteno u
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