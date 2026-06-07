Irak nakon lansiranja raketa iz Irana privremeno zatvorio vazdušni prostor

Irak je privremeno zatvorio svoj vazdušni prostor i obustavio vazdušni saobraćaj iz razloga bezbednosti, nakon što je Iran večeras lansirao rakete na Izrael, saopštili su zvaničnici iračkog civilnog vazduhoplovstva.

Avion.Foto: Unsplash/Gary Lopater Zvaničnici su za Rojters izjavili da će irački vazdušni prostor ostati zatvoren 72 sata. Iran je večeras u dva navrata lansirao balističke rakete na Izrael, navodeći da je to upozorenje zbog izraelskog napada na južno predgrađe Bejruta. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je saopštio da je meta iranskih balističkih projektila bila izraelska vazduhoplovna baza ''Ramat David''. Izraelska vojska je saopštila da je do