Jermenija danas bira novi sastav parlamenta, u fokusu mir sa Azerbejdžanom i odnos s Rusijom

Građani Jermenije danas glasaju na parlamentarnim izborima na kojima se bira novi saziv parlamenta, a glasanje se smatra važnim testom podrške premijeru zemlje Nikolu Pašinjanu i njegovoj politici približavanja Zapadu i normalizacije odnosa sa Azerbejdžanom nakon sukoba oko Nagorno-Karabaha.

Parlamentarni izbori u Jermeniji Foto: Tanjug/ AP Photo/ Anthony Pizzoferrato Prema predizbornim anketama, Pašinjanova vladajuća stranka "Građanski ugovor" vodi sa podrškom do 32 odsto birača, dok je proruska opoziciona stranka "Jaka Jermenija" na drugom mestu sa oko 11 odsto podrške, preneo je Rojters. Od dolaska na vlast 2018. godine, Pašinjan je nastojao da produbi veze sa zapadnim zemljama i smanji oslanjanje na Rusiju, tradicionalnog saveznika Jermenije.