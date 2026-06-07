Ministar odbrane SAD-a: Sukob sa Iranom je u statusu prekida vatre, vojni odgovori nisu sukob

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Ministar odbrane SAD-a: Sukob sa Iranom je u statusu prekida vatre, vojni odgovori nisu sukob

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da je sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana trenutno u statusu prekida vatre i da nekoliko vojnih odgovora SAD na akcije iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) ne znači da je sukob ponovo u toku.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi "Naravno da je to prekid vatre", rekao je Hegset novinarima pre odlaska iz Francuske, gde je učestvovao u komemoraciji povodom iskrcavanja saveznika u Normandiji u Drugom svetskom ratu, prenosi CNN. On je kazao da je američki predsednik Donald Tramp bio "veoma jasan da se stvari mogu povremeno dešavati" tokom prekida vatre, ali da Tramp ostaje fokusiran na pregovore o sporazumu za postizanje konačnog mirovnog rešenja. "Aktivno
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