Papa Lav XIV iz Madrida: Bog uz siromašne i napuštene

Insajder pre 3 sata  |  FoNet
Papa Lav XIV iz Madrida: Bog uz siromašne i napuštene

Papa Lav XIV poručio je danas u centru Madrida, gde se okupilo više od milion vernika, da je Bog uz siromašne i osobe koje su napuštene u društvu.

Papa Lav XIV Foto: Tanjug/ AP Photo/ Bernat Armangue Na misi na otvorenom, koja će verovatno biti najmasovniji događaj tokom njegove jednonedeljne posete Španiji, papa je pozvao okupljene da žive u veri i pomažući drugima, javlja Rojters. Papa je rekao da se Bog „poistovećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i napušteni“. Papa je prethodno, dok mu je gradonačelnik Madrida uručivao ključ tog grada, izrazio nadu da će Madrid „ostati gostoljubiv i
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