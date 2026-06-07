Sedam pojedinaca i grupa dobitnici su nagrade „Borka Pavićević” za javni gest u 2026. godini, među njima i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić

Insajder pre 29 minuta  |  FoNet
Sedam pojedinaca i grupa dobitnici su nagrade „Borka Pavićević” za javni gest u 2026. godini, među njima i rektor Univerziteta…

Nagradu "Borka Pavićević" za javni gest za 2026. godinu dobilo je sedam pojedinaca i grupa, na osnovu odluke žirija koji je razmotrio nominacije više od 80 predlagača iz različitih oblasti i mesta delovanja u Srbiji.

Dodela nagrade "Borka Pavićević" za javni gest, koju je Centar za kulturnu dekontaminaciju (CKD) ustanovio u saradnji sa Poljskim institutom u Beogradu Foto: FoNet/ Aleksandar Barda Nagradu "Borka Pavićević", nazvanu imenom osnivačice i dugogodišnje direktorke Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) u Beogradu, dobio je Arhiv javnih skupova - za kreativnu i naučnu metodologiju utvrđivanja stvarnog broja građana koji se okupljaju na protestima. Dobitnik je i
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