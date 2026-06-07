Serija pucnjava u centralnom Izraelu: Jedna osoba ubijena, napadač likvidiran

Insajder pre 4 sati  |  FoNet
Serija pucnjava u centralnom Izraelu: Jedna osoba ubijena, napadač likvidiran

Palestinac s izraelskim državljanstvom izvršio je danas seriju napada pucnjavom u nekoliko gradova u centralnom Izraelu, ubivši jednu osobu i ranivši pet, saopštila je izraelska policija.

Ilustracija Foto: AP Photo/Mahmoud Illean Prema izveštajima, napadač je ubijen na licu mesta. Kako prenosi agencija AP, napad je počeo ujutru pucnjavom na benzinskoj pumpi u blizini grada Kohav Jair, na izraelskoj strani granice s okupiranom Zapadnom obalom. Policija je utvrdila da je reč o jednom napadaču i saoučesniku koji mu je možda služio kao vozač. Saučesnik je uhapšen nakon što je pokušao da napadne policajce staklenom bocom. Napadač je identifikovan kao
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

(Video) Pucnjava na čuvenom festivalu! U sekundi svi popadali na zemlju, ima teško ranjenih: Opsadno stanje u Americi, u toku…

(Video) Pucnjava na čuvenom festivalu! U sekundi svi popadali na zemlju, ima teško ranjenih: Opsadno stanje u Americi, u toku potraga za napadačem

Blic pre 1 sat
Đurić izjavio saučešće zbog terorističkog napada u Izraelu

Đurić izjavio saučešće zbog terorističkog napada u Izraelu

RTV pre 2 sata
Đurić osudio teroristički napad u Izraelu: Srbija solidarna sa žrtvama

Đurić osudio teroristički napad u Izraelu: Srbija solidarna sa žrtvama

Euronews pre 2 sata
Netanjahu prati situaciju nakon napada u regionu Šaron: Blokade i potraga u toku

Netanjahu prati situaciju nakon napada u regionu Šaron: Blokade i potraga u toku

Večernje novosti pre 5 sati
Netanjahu: Hezbolah se povlači pred izraelskim operacijama na jugu Libana

Netanjahu: Hezbolah se povlači pred izraelskim operacijama na jugu Libana

Insajder pre 6 sati
Netanjahu: Hezbolah se povlači pred izraelskim operacijama na jugu Libana

Netanjahu: Hezbolah se povlači pred izraelskim operacijama na jugu Libana

RTV pre 6 sati
Teroristički napad u Izraelu: Pucnjava na tri različite lokacije, ima mrtvih i ranjenih

Teroristički napad u Izraelu: Pucnjava na tri različite lokacije, ima mrtvih i ranjenih

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Izrael

Svet, najnovije vesti »

„Svet opasno nepripremljen za ono što sledi“: Profesor sa Prinstona poziva da se sasluša poziv pape

„Svet opasno nepripremljen za ono što sledi“: Profesor sa Prinstona poziva da se sasluša poziv pape

Danas pre 27 minuta
Andonovski: Očekujem da će Severna Makedonija prva ukinuti roming sa EU

Andonovski: Očekujem da će Severna Makedonija prva ukinuti roming sa EU

Danas pre 1 sat
Žustra rasprava zamenika britanskog premijera i potpredsednika SAD oko migrantskog kriminala

Žustra rasprava zamenika britanskog premijera i potpredsednika SAD oko migrantskog kriminala

Danas pre 1 sat
IAEA: Napad blizu nuklearke u Černobilju izazvao štetu, nivo zračenja ostao normalan

IAEA: Napad blizu nuklearke u Černobilju izazvao štetu, nivo zračenja ostao normalan

Insajder pre 31 minuta
Flamingo revolucija u Albaniji: Evropska komisija upozorila zbog odmarališta povezanog sa Kušnerom

Flamingo revolucija u Albaniji: Evropska komisija upozorila zbog odmarališta povezanog sa Kušnerom

Radio 021 pre 12 minuta