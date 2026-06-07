Serija pucnjava u centralnom Izraelu: Jedna osoba ubijena, napadač likvidiran

Palestinac s izraelskim državljanstvom izvršio je danas seriju napada pucnjavom u nekoliko gradova u centralnom Izraelu, ubivši jednu osobu i ranivši pet, saopštila je izraelska policija.

Ilustracija Foto: AP Photo/Mahmoud Illean Prema izveštajima, napadač je ubijen na licu mesta. Kako prenosi agencija AP, napad je počeo ujutru pucnjavom na benzinskoj pumpi u blizini grada Kohav Jair, na izraelskoj strani granice s okupiranom Zapadnom obalom. Policija je utvrdila da je reč o jednom napadaču i saoučesniku koji mu je možda služio kao vozač. Saučesnik je uhapšen nakon što je pokušao da napadne policajce staklenom bocom. Napadač je identifikovan kao