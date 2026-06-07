Konačno sreća za Zvereva: Prva grend slem titula u karijeri

Južne vesti pre 3 sata
Konačno sreća za Zvereva: Prva grend slem titula u karijeri

Reuters Saša Zverev je pobedio Italijana Flavija Kobolija u napetom finalu u Parizu i osvojio prvu grend slem titulu u karijeri Aleksander Zverev savladao je Flavija Kobolija 3:2 u setovima (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5:7), 6-1) u finalu Rolan Garosa i osvojio prvu grend slem titulu u karijeri.

Zverev, koji je bio drugi nosilac turnira, postao je prvi Nemac sa grend slem titulom još od Borisa Bekera i Australijan Opena 1996. godine. Ovo je veliko olakšanje i radost za Zvereva, koji je prethodno izgubio tri finala na najvećim turnirima. Koboli je pokušao da postane prvi Italijan od 1976. godine koji bi osvojio titulu na Rolan Garosu u pojedinačnoj konkurenciji. ‘Konačno, srećan završetak’ Posle napetog finala u kojem je Italijan bio više nego tvrd orah,
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