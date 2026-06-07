Ulaganja mala, a otkup siguran - Ova biljka donosi stabilnu zaradu po hektaru i do 5.000 evra

U trenutku kada poljoprivreda postaje sve više ozbiljan biznis, sve veći broj proizvođača traži kulture koje obezbeđuju brzu zaradu, sigurnu prodaju i mogućnost izvoza.

Nana je upravo jedna od takvih biljaka - tražena na tržištima širom Evrope. Dodatna prednost jeste to što je proizvodnja ove kulture pogodna i za mala porodična gazdinstva i za velika komercijalna imanja, uz relativno niska početna ulaganja i visok prinos. Ukoliko se razmišlja o razvoju ovakvog biznisa, stručnjaci savetuju da se ozbiljno uzmu u obzir i evropski fondovi i programi za ruralni razvoj. Finansijske podrške najčešće se odnose na podizanje zasada, nabavku