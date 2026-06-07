Ulaganja mala, a otkup siguran - Ova biljka donosi stabilnu zaradu po hektaru i do 5.000 evra

Kamatica pre 12 minuta  |  Kamatica
Ulaganja mala, a otkup siguran - Ova biljka donosi stabilnu zaradu po hektaru i do 5.000 evra

U trenutku kada poljoprivreda postaje sve više ozbiljan biznis, sve veći broj proizvođača traži kulture koje obezbeđuju brzu zaradu, sigurnu prodaju i mogućnost izvoza.

Nana je upravo jedna od takvih biljaka - tražena na tržištima širom Evrope. Dodatna prednost jeste to što je proizvodnja ove kulture pogodna i za mala porodična gazdinstva i za velika komercijalna imanja, uz relativno niska početna ulaganja i visok prinos. Ukoliko se razmišlja o razvoju ovakvog biznisa, stručnjaci savetuju da se ozbiljno uzmu u obzir i evropski fondovi i programi za ruralni razvoj. Finansijske podrške najčešće se odnose na podizanje zasada, nabavku
Otvori na kamatica.com

Poljoprivreda »

Veselinović (SSP): Svaki dan vlasti SNS-a zaslužuje zapis o propadanju Srbije i udaljavanju od EU

Veselinović (SSP): Svaki dan vlasti SNS-a zaslužuje zapis o propadanju Srbije i udaljavanju od EU

Radio sto plus pre 12 sati
UN: Prosječna osoba jede šest puta više piletine nego 1961.

UN: Prosječna osoba jede šest puta više piletine nego 1961.

SEEbiz pre 14 sati
UN: Globalna potrošnja piletine šest puta veća nego 1961. godine

UN: Globalna potrošnja piletine šest puta veća nego 1961. godine

RTV pre 1 dan
Ilija sa samo 22 godine ima svoju plantažu borovnice: Mladi Leskovčanin razradio unosan biznis

Ilija sa samo 22 godine ima svoju plantažu borovnice: Mladi Leskovčanin razradio unosan biznis

Mondo pre 20 sati
Ilija sa 19 godina uložio 7.000 evra u njivu: Počeo od nule, danas ima sjajan biznis i rakiju od ovog voća

Ilija sa 19 godina uložio 7.000 evra u njivu: Počeo od nule, danas ima sjajan biznis i rakiju od ovog voća

Kurir pre 20 sati
Ilija (22) iz Leskovca ima svoju plantažu borovnice: Ambicije samo rastu - plantaža od 5.000 sadnica je sledeći korak

Ilija (22) iz Leskovca ima svoju plantažu borovnice: Ambicije samo rastu - plantaža od 5.000 sadnica je sledeći korak

Blic pre 20 sati
Ilija je sa 19 godina uložio sve što je imao u borovnice: Sada svi pričaju o njemu

Ilija je sa 19 godina uložio sve što je imao u borovnice: Sada svi pričaju o njemu

Telegraf pre 22 sata
Poljoprivreda »

Ključne reči

Poljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Ulaganja mala, a otkup siguran - Ova biljka donosi stabilnu zaradu po hektaru i do 5.000 evra

Ulaganja mala, a otkup siguran - Ova biljka donosi stabilnu zaradu po hektaru i do 5.000 evra

Kamatica pre 12 minuta
Bitcoinu prijeti dvostruko dno

Bitcoinu prijeti dvostruko dno

SEEbiz pre 12 minuta
Zračna luka Zadar očekuje još jednu rekordnu godinu

Zračna luka Zadar očekuje još jednu rekordnu godinu

SEEbiz pre 2 minuta
Državni megaprojekat za budućnost zapadne Srbije: Nema više krpljenja - rekonstrukcija cevovoda "Rzav" obezbeđuje sigurnije…

Državni megaprojekat za budućnost zapadne Srbije: Nema više krpljenja - rekonstrukcija cevovoda "Rzav" obezbeđuje sigurnije vodosnabdevanje za 150.000 ljudi

Kurir pre 27 minuta
Uskoro počinje berba malina – pojedini proizvođači izašli sa početnom cenom od 550 dinara

Uskoro počinje berba malina – pojedini proizvođači izašli sa početnom cenom od 550 dinara

RTS pre 1 sat