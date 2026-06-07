Bomba u Humskoj! Partizan vraća svoje dete - reprezentativac Srbije ponovo oblači crno-beli dres!

Partizan je povukao prvi veliki potez za narednu sezonu! Crno-beli su odlučili da vrate svog nekadašnjeg bisera Nikolu Tanaskovića, koji iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, prenosi "Mozzart sport".

Posle osvajanja titule prvaka Crne Gore sa KK Budućnost i odličnih partija na regionalnoj i evropskoj sceni, srpski reprezentativac ponovo stiže u Humsku, gde će dobiti priliku da se dokaže i na evroligaškoj pozornici. Tanasković je tokom cele sezone pružao zapažene partije, a posebno se istakao u Evrokupu gde je redovno punio statističke kolone - beležio je 12,1 poen i 5,3 skokova u proseku. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u reprezentaciji Srbije, za koju