Četiri snažna zemljotresa za 4 minuta potresla Grčku! Građani u strahu: "Osetili smo na plaži, baš je bilo strašno, lusteri su se ljuljali, osetilo se do Atine"

Kurir pre 16 minuta  |  Telegraf.rs)
Četiri snažna zemljotresa za 4 minuta potresla Grčku! Građani u strahu: "Osetili smo na plaži, baš je bilo strašno, lusteri su…

Četiri zemljotresa, u svega četiri minuta pogodila su Grčku, u blizini Halkide na Eviji.

Najjači potres bio je magnitute 5,2 stepena po Rihteru. Prvi potres bio je u blizini Mantudija.Iako su prve informacije bile da je jačine 5,3 stepena po Rihteru, kasnije je EMSC objavio da je bio magnitude 4,8 stepeni. U roku od nekoliko minuta usledili su novi potresi. Kako izveštava EMSC potresi su bili jačine 4,3 stepena, a potom 5.2 i 5.0. Epicentri su bili u blizini Limnija, a hipocentar je išao od 5 do 10 kilometara ispod površine zemlje. Potres se jako
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