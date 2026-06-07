General i vojnici razneti izraelskom raketom! Objavljeni zastrašujući snimci! Aragči odbrusio predsedniku Libana: "Spasite svoj narod pravog neprijatelja"

Libanska vojska je saopštila da je devet ljudi, uključujući dva oficira i vojnika, poginulo u izraelskim napadima, svega nekoliko dana pošto su Izrael i Liban postigli novi sporazum o prekidu vatre.

Po saopštenju vojske, brigadni general, kapetan i jedan vojnik su poginuli u napadu Izraela na putu kod grada Nabateja. U drugom napadu, na selo Saksakija, takođe na jugu Libana, poginulo je šest ljudi, a četvoro je ranjeno, objavili su mediji. - Kontinuirana, namerna i ponovljena izraelska agresija protiv Libana, njegovog naroda i njegove vojske samo jača našu veru i odlučnost - navodi se u saopštenju vojske. Vojska tvrdi da je cilj Izraela da napadima "osujeti